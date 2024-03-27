İstanbul’da çarşaflı kadına saldırı: Yerlerde sürükledi, darp etti…

Türkiye'nin konuştuğu olay önceki gün İstanbul Fatih'te bir telefoncu dükkanında yaşandı. Aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istediği öne sürülen çarşaflı bir kadın, esnaf tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı.Telefoncu yerlerde sürüklediği kadına '50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını' diyerek hakaretler yağdırdı. Kimse olaya müdahale etmezken o anlar, cep telefonu ile kayda alındı.İnfial yaratan görüntülerin ardından gece saatlerinde kalabalık bir grupsa soluğu dükkanın önünde aldı. Dükkanın kepenklerine 'Müdahale etmeyenler Allah'tan korkun' gibi yazılar yazan grup yaşanan olaya tepki gösterip sloganlar attı.Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli A.Ü.Ş.'nin işyeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu ve olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı, 'işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Öte yandan İstanbul Valiliği, Fatih'te yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Fatih Ilçesi'nde meydana gelen ve bir kadının darp edilirken manevi değerlerimize de küfredilmesi olayının görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştır.Görüntüler toplumumuzda da infiale yol açmış, bunun bir yansıması olarak da işyerinin kepenklerine, olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazılmıştır. Emniyet birimlerimizin çalışması sonucunda;- Kadını darp ve küfür fiilini işleyen A.Ü.Ş. gözaltına alınmıştır. HALKI KIN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında 11 adet suç kaydını olduğu anlaşılmıştır.- Olayın yaşandığı işyeri, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.- Dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, tahliye sürecini başlatmıştır.Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.