İstanbul’da çarşaflı kadına saldırı: Yerlerde sürükledi, darp etti…
İstanbul Fatih'te çarşaflı bir kadın, aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istedi. Ancak iddiaya göre dükkan sahibi tarafından sokak ortasında darp edildi. Yerlerde sürüklediği kadına "50 liramı ver lan" diyerek hakaretler yağdıran ve gözaltına alınan saldırgan A.Ü.Ş.'nin 11 suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Türkiye'nin konuştuğu olay önceki gün İstanbul Fatih'te bir telefoncu dükkanında yaşandı. Aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istediği öne sürülen çarşaflı bir kadın, esnaf tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı.
Telefoncu yerlerde sürüklediği kadına '50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını' diyerek hakaretler yağdırdı. Kimse olaya müdahale etmezken o anlar, cep telefonu ile kayda alındı.
KALABALIK GRUP SOLUĞU DÜKKANDA ALDI
İnfial yaratan görüntülerin ardından gece saatlerinde kalabalık bir grupsa soluğu dükkanın önünde aldı. Dükkanın kepenklerine 'Müdahale etmeyenler Allah'tan korkun' gibi yazılar yazan grup yaşanan olaya tepki gösterip sloganlar attı.
11 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli A.Ü.Ş.'nin işyeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu ve olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı, 'işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Öte yandan İstanbul Valiliği, Fatih'te yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Fatih Ilçesi'nde meydana gelen ve bir kadının darp edilirken manevi değerlerimize de küfredilmesi olayının görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştır.
Görüntüler toplumumuzda da infiale yol açmış, bunun bir yansıması olarak da işyerinin kepenklerine, olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazılmıştır. Emniyet birimlerimizin çalışması sonucunda;
- Kadını darp ve küfür fiilini işleyen A.Ü.Ş. gözaltına alınmıştır. HALKI KIN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında 11 adet suç kaydını olduğu anlaşılmıştır.
- Olayın yaşandığı işyeri, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.
- Dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, tahliye sürecini başlatmıştır.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Telefoncu yerlerde sürüklediği kadına '50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını' diyerek hakaretler yağdırdı. Kimse olaya müdahale etmezken o anlar, cep telefonu ile kayda alındı.
KALABALIK GRUP SOLUĞU DÜKKANDA ALDI
İnfial yaratan görüntülerin ardından gece saatlerinde kalabalık bir grupsa soluğu dükkanın önünde aldı. Dükkanın kepenklerine 'Müdahale etmeyenler Allah'tan korkun' gibi yazılar yazan grup yaşanan olaya tepki gösterip sloganlar attı.
11 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli A.Ü.Ş.'nin işyeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu ve olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı, 'işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Öte yandan İstanbul Valiliği, Fatih'te yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Fatih Ilçesi'nde meydana gelen ve bir kadının darp edilirken manevi değerlerimize de küfredilmesi olayının görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştır.
Görüntüler toplumumuzda da infiale yol açmış, bunun bir yansıması olarak da işyerinin kepenklerine, olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazılmıştır. Emniyet birimlerimizin çalışması sonucunda;
- Kadını darp ve küfür fiilini işleyen A.Ü.Ş. gözaltına alınmıştır. HALKI KIN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında 11 adet suç kaydını olduğu anlaşılmıştır.
- Olayın yaşandığı işyeri, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.
- Dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, tahliye sürecini başlatmıştır.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.