Evini gören depremzedenin mutluluğu yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589'ü tamamlandı. Geriye kalan konutların ise yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. İşçiler 3 vardiya çalışarak depremzedelerin konutlarını yetiştirmeye çalışıyor. Öte yandan merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde tamamlanan kalıcı konutları da hak sahibi depremzedeler gelip görmeye başladı. Huzurevleri Mahallesi'ndeki evi yıkılan 3 çocuk annesi Arife Yaren Ünlü (40) yeni evini görünce ki mutluluğu görenlerin içini ısıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ünlü, 'Çok mutluyum.Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Evi çok güzel buldum. Bu kadar kısa sürede böyle güzel bir evin olacağına inanamıyordum. Evdeki ürünlerin kalitesi çok güzel. Önceleri evim yıkıldığı için üzüldüm ama sonra çok sevindim. Devletimiz, milletimiz payidar olsun. Allah cumhurbaşkanımızın ayağına taş değirmesin. Bu dünyadaki tek isteği cumhurbaşkanımızı görüp ellerinden öpmek. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 30 yıllık binam yıkıldı ama rabbim bana sıfır, yepyeni, kaliteli ve güvenli bir daire nasip etti' ifadelerini kullandı.