Edirne'de Suriyeli 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta, Bulgaristan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Hacıdanişment köyü mevkisinde devriye görevinde, şüpheli olduğu değerlendirilen hafif ticari aracı durdurdu.
8 kaçak göçmen yakalandı
Araçta, Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Organizatörün üzerinde 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
Organizatör gözaltına alındı
Organizatör gözaltına alınırken, araca da el koyuldu.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.