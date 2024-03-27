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Edirne'de Suriyeli 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta, Bulgaristan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Ekleme: 27.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de Suriyeli 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Hacıdanişment köyü mevkisinde devriye görevinde, şüpheli olduğu değerlendirilen hafif ticari aracı durdurdu.

8 kaçak göçmen yakalandı

Araçta, Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Organizatörün üzerinde 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Organizatör gözaltına alındı

Organizatör gözaltına alınırken, araca da el koyuldu.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.