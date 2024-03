Başkan Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Birbirlerine kumpas kuruyorlar, şimdi neredeler?

Başkan Erdoğan, yerel seçimlere sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, bugün Diyarbakır'ın ardından Batman'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Meydana gelmeden önce katılımın ne kadar olduğunu sordum. 50 bin kişi var. Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Mevlam aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum.'İSRAİL'İN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTMALI'Terör devleti İsrail'in Filistinli masumlara yönelik katliamı yüreğimizi dağlıyor. Filistin halkı destansı direnişleri ile tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BMGK acil ateşkes kararı aldı. İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce huzura kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz.'BİRBİRLERİNE KUMPAS KURUYORLAR'Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu terör örgütü desteğinde arayanlara gittikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. 81 vilayetimizin hepsi kazandı. millete ballandırarak atlattıkları ittifakın ve adayının çürük olduğu çıktı. 6'lı masa dediler şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisleri tarafından yıkıldılar. Birbirlerine yaptıkları kumpasları gördükçe onlar adına hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah yüzümüze bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. İyi ki kazanmamışız diyerek bunu kabul ediyorlar. Dirayetli duruşumuzla milletimizin hançerlenmesinin önüne geçtik.Tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı bu seçimde de sürdürüyorlar. DEM'li bir avuç komprador dışında kimsenin ne olup bittiğinden haberi yok. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler. Verdiler mi? Vermediler. Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasına vesile olmasını diliyorum.Sizden diğer vilayetlerdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı ve bu hakikatleri onlara da anlatmanızı istiyorum. Kızan varsa teskin edeceğiz. Bir şekilde herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Kazanma ihtimali olmayanlara oy vererek oylarını ziyan etmemelerin, gerektiğini anlatacağız.'