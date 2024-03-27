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Aydın'da dilenci dehşeti! Para istediği kadını bıçaklayıp kaçtı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde lokantada Serap Güçlü, para vermek istemediği dilenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli kadın ise kısa sürede yakalandı. Olay anı lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekleme: 27.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da dilenci dehşeti! Para istediği kadını bıçaklayıp kaçtıOlay, dün saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'nda bulunan bir lokantada meydana geldi.

YANINA GELDİ PARA İSTEDİ

Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen 28 yaşındaki Serap Güçlü'nün yanına gelerek kendisinden para istedi.

Güçlü'nün para vermeyi reddetmesi üzerine bir tartışma çıktı ve bu esnada 31 yaşındaki Hayriye Kırbaş, elindeki bıçakla lokantada bulunan genç kadına saldırarak kadını sağ bacağından yaraladı.

Aydın'da dilenci dehşeti! Para istediği kadını bıçaklayıp kaçtı

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların da müdahalesiyle engellenen dilenci olay yerinden kaçatı.

Aydın'da dilenci dehşeti! Para istediği kadını bıçaklayıp kaçtı

Yaralı mağdur Serap Güçlü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan dilenci ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'da dilenci dehşeti! Para istediği kadını bıçaklayıp kaçtı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bıçaklı saldırı ve yaralanan kadının yere düşme anı, olayın gerçekleştiği lokantanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polis saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.