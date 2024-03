AK Parti’nin Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can müjdeyi duyurdu! Tüm köyler doğal gazına kavuşuyor!

AK Parti Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çamlıdere halkına doğal gaz müjdesi verdi.

AK Parti'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı ve adayı Hazım Caner Can dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Hazım Caner Can açıklamalasında, 41 köye doğal gaz geldiğini belirterek yeni dönemde, 3 yıl içerisinde tüm köyleri doğalgazla buluşturacaklarının müjdesini verdi.AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Alakoç, Avdan, Kuşçular, Bardakçılar köyleri ve Gölü yazı mevkii için doğal gaz başvurularının bugün sabah saatleri itibariyle alınmaya başlandığını duyurdu.