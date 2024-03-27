6 ilde düzensiz göçmen operasyonu! 881 göçmen ve 44 organizatör yakalandı

Güvenlik güçlerinin düzensiz göç ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor.Yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenler ve göçmen organizatörleri tek tek yakalanıyor.Son olarak ekipler 6 ilde 4 gün süren operasyonlarını başarı ile tamamladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlara ilişkin detayları bilgileri paylaştı.Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"6 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün süren “KALKAN-17” operasyonlarında 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmen yakalandı.Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van’da 4 gün süren operasyonlarda yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, 15’i tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.Ayrıca operasyonlar sonucu düzensiz göçmenlerin arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan 4 BTÖ mensubu ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.Ele geçirilenlerOperasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca, AK-47 Piyade Tüfeği, 24 adet araç, 1 adet sürat teknesi, çok miktarda Türk Lirası, döviz ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."