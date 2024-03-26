Van'da 108 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti'nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.Jandarma bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18-24 Mart tarihleri arasında 27 operasyon gerçekleştirdi.Atlı birliklerin de katıldığı operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.