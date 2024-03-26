THY uçağında panik! İstanbul'a zorunlu iniş yaptı
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Valencia seferini yapan uçağında bulunan bebek yolcu aniden nefes alamamaya başladı. Bebeğe ilk müdahale uçakta yapılırken, THY uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul'dan İspanya'nın Valencia kentine gitmek üzere havalanan Türk Hava Yolları uçağında bir bebeğin rahatsızlanması üzerine uçak İstanbul'a geri döndü.
THY’nin TK-1313 sefer sayılı TC-LTO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı Valencia seferini yapmak üzere saat 14.50’de İstanbul Havalimanı’dan kalkış yaptı.
Uçak Saraybosna üzerine seyir halindeyken uçakta bulunan bir bebek nefes almamaya başladı.
BEBEK YOLCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Bebek yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.
Uçak saat 16.30’da İstanbul Havalimanı’na inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
THY’nin TK-1313 sefer sayılı TC-LTO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı Valencia seferini yapmak üzere saat 14.50’de İstanbul Havalimanı’dan kalkış yaptı.
Uçak Saraybosna üzerine seyir halindeyken uçakta bulunan bir bebek nefes almamaya başladı.
BEBEK YOLCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Bebek yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.
Uçak saat 16.30’da İstanbul Havalimanı’na inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.