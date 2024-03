Para Kuleleri skandalında çember genişliyor! İfadeye çağırıldılar

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde dönen kirli para skandalı, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Deste deste TL ve euroların sayıldığı görüntüler, CHP'deki kirli para ağını gözler önüne serdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ilk olarak görüntülerde yer alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ifade verdi.Binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka ile para sayma videosunda yer alan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılıktaki ifade işlemlerini bitirdi. Tüm isimlerin 'Olayla ilgim yok' diyen Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı dikkat çekti.CHP'deki kirli para trafiğiyle ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün derinleşti. Soruşturma, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e uzandı. CHP ve İBB yöneticilerinin başrolde olduğu para sayma skandalında, görüntülerin çekildiği ofise para götürdüğü saptanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ve CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısı Melih Morsünbül 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Her iki isim de başkanlarından aldıkları talimatlarla para sayma görüntülerinin çekildiği CHP İstanbul il binasının satın alınmasıyla ilgili pazarlıkların yürütüldüğü ofise götürdüklerini dile getirdi.İlk olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılmış ve verdiği ifadede de, Keskin'in talimatı üzerine ofise para götürdüğünü söylemişti. Öksel, 'Ne kadar olduğunu bilmiyordum. Bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım. Bana verdiği kağıtta açık adres yazılı olduğu için başkaca bir iletişim numarası vermedi. Çantayı teslim edeceğim kişinin ismini söylemedi. Sadece, 'Belirtilen ofise götür, teslim et' dedi. Ben de amirimin verdiği talimata uyarak götürdüm ve ofiste içindeki paraları çıkararak masanın üzerine koydum' dedi.Soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren bir diğer isim de CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın o tarihlerde yardımcısı olan Melih Morsünbül'dü. Morsünbül de verdiği ifadede Başkan Ali Kılıç'ın kendisini arayarak, laptop çantasında bir miktar para teslim ettiğini belirterek, 'Çanta ile birlikte kağıt üzerinde yazılı bir ofisin adresini verip oraya götürmemi istedi. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Benim parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Kendisi benim amirim olduğu için paranın nereden geldiğini, nasıl temin edildiğini soracak durumda değildim. Ben sadece bana verilen talimatı yerine getirdim' demişti.Bugün kirli para trafiği hakkında soruşturması kapsamında CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e uzandı.Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki CHP'li ilçe belediye başkanını da 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Para sayma görüntülerinin gerçekleştiği ofise bavullarla para taşıyan isimlerden bir tanesi olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi geçtiğimiz günlerde ifade vermişti. Çebi, ofise götürdüğü parayı dönemin Küçükçekmece CHP İlçe Başkanı Turgay Özcan'dan aldığını ve götürdüğünü belirtmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Küçükçekmece CHP İlçe Başkanı ve hali hazırda CHP Parti Meclisi üyesi olan Turgay Özcan'ı da 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.Çebi ifadesinde, 'Turgay Özcan, arkadaşlarının bir miktar bağış parası topladıklarını söyleyerek topladıkları parayı bir adrese götürmem istedi. Bana paraları poşet içerisinde verdi. İçerisinde yaklaşık 80-85 bin lira olduğunu söyledi. Kime teslim edeceğimi söylemedi. Ben de arkadaşımın ricasını kırmayarak belirtilen adrese gittim' demişti.İçeri girdiğinde kimseyi tanımadığını söyleyen Çebi, 'Girdiğimde Turgay Özcan'ın adını verdim ve benimle birlikte bir miktar para gönderdiğini söyledim. Onlar da Turgay ismini duyunca başka soru sormadılar. Odadakilerden birisine parayı teslim ettim. Kime teslim ettiğimi hatırlamıyorum. Verdiğim paraları masanın üstünde saydılar. Daha sonra ofisten ayrıldım. Verdiğim paralar karşısında bana herhangi bir makbuz veya belge vermediler' diye konuşmuştu.'Aradan 5 yıl geçtiği için orada tam olarak ne kadar kaldığımı da hatırlamıyorum' diyen Çebi ifadesini şöyle sürdürmüştü: 'Paraları götürdüğümden babamın haberi yoktur. Bu konuyu kendisiyle paylaşmamıştım. Görüntülerin yayınlanmasından sonra babamın haberi olmuştur. Bildiğim kadarıyla babamın bina satın alma sürecinde herhangi bir yardım veya bağışı olmamıştır.Paraların nasıl ne nereden temin edildiği konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Sadece Turgay Özcan paraları teslim ederken kendisinin 2-3 arkadaşı ile birlikte bağış kampanyasına katkı olması amacıyla bu paraları topladıklarını ifade etti' şeklinde ifade vermişti.