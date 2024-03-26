Muharrem İnce'den Özgür Özel'e salvolar: 'Sen bilmezsin o dönemler çıraktın'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde nerede olduğunu soran CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cevap verdi. İnce; "Bunu, sana 'Çırağım' diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hedef aldı.'BÜTÜN BİR GECE ORTADAN KAYBOLDU'Özel, '2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı.' ifadelerini kullandı.Bunun üzerine İnce'den yanıt gecikmedi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, şöyle tepki gösterdi:'Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana 'Çırağım' diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın.Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp, havalara zıplayan sen değil miydin?'CHP Milletvekili Engin Altay, Sinop'ta düzenlenen mitingde, kürsüye davet ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel için 'Şimdi Genel Başkanımız, düne kadar benim çırağım olan Özgür Özel' ifadelerini kullanmıştı.