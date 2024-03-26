Moskova saldırısı sonrası DEAŞ’tan Putin’e gözdağı: Kan donduran katliam mesajı!

Dünya, cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan kanlı terör saldırısıyla sarsıldı. Tacikistan uyruklu 5 saldırgan Kremlin'e sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Crocus City Hall isimli binaya 20:03 sıralarında otopark ve ana kapısından giriş yaptı.Ellerindeki otomatik silahlarla güvenlik görevlilerini tarayan saldırganlar hızla Picnic adlı bir rock grubunun konserinin yapılacağı salona ulaştı. 7 bin 500 kişilik salonda bulunan 6 bin 200 kişiye kurşun yağdırdı. Sadece 91 saniye süren terör saldırısında 150'den fazla kişi hayatını kaybederken terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiği açıklandı.Binlerce kişiyi kurşuna dizen ardından konserin yapıldığı salonu ateşe veren 5 saldırgandan biri, olay yerinde etkisiz hale getirilirken 4'ü Rus güvenlik güçlerince yakalandı. İfadelerinde katliam emrini Telegram üzerinden aldıklarını itiraf eden teröristler dün yapılan duruşmada saldırının tüm detaylarını anlattı.Terör örgütü DEAŞ ise sadece 91 saniye süren katliamın görüntülerini yayınladı. Öte yandan teröristlerin yüzlerindeki şiş ve morluklar, işkenceye maruz kaldıkları iddialarını artırdı. İşkence iddiaları ile ilgili Rusya sessizliğini korurken DEAŞ yeni bir tehdit mesajı yayınladı.Tutuklanan teröristlerin intikamının alınacağını belirten terör örgütü DEAŞ, gözdağı mesajında 'Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit' başlığı ile yapılan paylaşımda 'Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin. Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında' ifadelerini kullandı.Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırı ve alınan önlemlerle ilgili yeni bir toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Putin, 'ABD'nin, istihbarat verilerine göre, çeşitli kanallar aracılığıyla uydularını ve dünyanın diğer ülkelerini Moskova'daki terör saldırısında Kiev'den sözde hiçbir iz bulunmadığına, kanlı terör saldırısını Rusya'da yasaklanan DEAŞ örgütünün takipçilerinin, üyelerinin gerçekleştirdiğine ikna etmeye çalıştığını da görüyoruz. Rusya'ya ve halkına karşı bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Siparişi verenin kim olduğuyla ilgileniyoruz' açıklamasını yaptı.Moskova'daki saldırıyı yapan teröristlerin suçu işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştığını soran Putin, 'Onları orada kim bekliyordu? Kiev rejimini destekleyenlerin terörün suç ortağı ve terörün sponsoru olmak istemedikleri açıktır' ifadelerini kullandı.