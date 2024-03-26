Kurultay gecesi Ekrem'den Kemal'e şantaj! Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu

Tarihler 5 Kasım 2023 gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga, kaos ve iç hesaplaşmaların gölgesinde yeni genel başkan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel olmuştu.Olaylı kurultay süreci sonrası arkadan hançerlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyası sona ermiş, CHP tarihine 'İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim' olarak geçmişti.Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Nuray Başaran katılığı canlı yayında tek tek anlattı.Kemal Bey geldikten sonra bir ara odaya Özgür Özel ile birlikte odaya Ekrem İmamoğlu geldi. Bunlar duyulunca (sonuçlar) konuşulunca öyle bir tepki oluştu ki Ekrem Bey'i çok argo bir lafla odadan kovdular. Kemal Bey'in odasından.Kendisin de orada olduğunu söyleyen Nuray Başaran, 'Ekrem Bey geldi Kemal Bey'e dedi ki 'Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim' dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan.Stüdyodakiler duydukları karşısında 'Dilim tutuldu' diyerek tepki verdi.Öte yandan Nuray Başaran, CHP'li isimlerin birbirlerine gerçekleştirdiği operasyonları anlattı:'Kemal bey, Faik Öztrak'a 'Ekrem bey divan başkanı olsun, Özlem Çerçioğlu da yardımcısı olsun' diyor, Öztrak da Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre'den Özlem hanımı aramasını ve teklifi iletmesini istiyor fakat Yunus Emre, Özlem hanımı aramadığı halde 'arayıp teklifi ilettiğini ama kabul etmediğini' söylüyor. Kurultay'dan bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun verdiği yemekte Çerçioğlu ve Öztrak'ın konuşması sonrası olay ortaya çıkıyor.'Başaran sözlerine şöyle devam etti:Kemal Bey'in neden evinde oturmadığı bile çok tartışma konusu oldu. Kemal Bey gidip torun mu bakacak. Sahaya neden inmiyor diyorlar. Kemal Bey'i başarısız bulduğunuz ortamda eski genel başkan neden sokağa çıksın. Zaten siz başarısız buldunuz. Tüm bu yaşananlar ışığında eğer iddialar doğruysa ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde Atatürk'ün koltuğunun parayla satıldığını görüyoruz.