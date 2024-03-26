Kamu personeli dikkat! Seçimlerde görev alanlara tatil olacak mı?

Milyonlarca seçmen 31 Mart'ta yerel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor.Vatandaşlar görevlerini yerine getirirken bir önemli iş de sandıklarda görevli olacak kamu personellerine düşüyor.Kamu personelinin bir kısmı sandıkta görevli olarak çalışacaklar. Seçimin kurallara uygun olması ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere görev yapacak olan kamu personeline haftalarca eğitimler verildi.Bir diğer önemli olan husus ise seçimden sonraki gün personellerin izinli olup olmayacağıydı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan açıklama geldi.Seçim günü çalışmaların yoğunluğu ve geç saatlere kadar sarkması göz önünde bulundurularak ertesi gün 1 Nisan tarihinde idari izinli sayılacaklar.'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci maddesi ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.Seçimde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından seçilmektedir.Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin ilçe seçim kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'