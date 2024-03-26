İmamoğlu'nun hayalindeki İstanbul! Öcalan'ın fotoğraflarını yapıştırdılar

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yerel seçimler öncesi "Millet İttifakı" adı altında toplanan partilerinin hiçbirinden destek alamadı, rotayı yine gizli ittifak ortağı DEM Parti'ye kırdı.CHP ve DEM Parti arasında yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul özelinde ittifak yapılması konusunda mutabık kalındı. "Kent uzlaşısı" adı verilen kirli ittifak kapsamında DEM Parti, 17 ilçede aday çıkarma kararı alırken, 22 ilçede ise aday çıkarmayacağını bildirdi.CHP, ittifak doğrultusunda kirli pazarlıkların ana gündemini oluşturan Esenyurt adayını değiştirme kararı aldı. "Kürdistan" söylemleri ile ön plana çıkan Ahmet Özer aday gösterildi.İşte CHP’nin ittifak ortağı! İstanbul’da teröristbaşı Öcalan’ın fotoğraflarını yapıştırdılarYaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, DEM Parti Gençlik Kolları İstanbul'da skandal görüntülere imza attı.Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin İstanbul Gençlik Kolları, kentin birçok noktasına teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yapıştırdı.Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken "DEM Parti kapatılsın!" yorumlarını da beraberinde getirdi. Vatandaşlar yorumlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi. Kullanıcılardan biri "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u düşürdüğü hale bakarsınız?" dedi.