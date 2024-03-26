Eski Bakan Akar Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti

Şanlıurfa Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa’da valiliği ziyaret etti.

Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bir dizi temaslarda bulunmak için dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gelmişti.Hulusi Akar bugün Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak tarafından ağırlanan Hulusi Akar, Harran Üniversitesinde düzenlenecek programa katılacak. Burada Akar'a Fahri Doktora Belgesi takdim edilecek.