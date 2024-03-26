  • USD: 32,10 - 32,16
  • EURO: 34,83 - 34,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eğitime kar tatili! O ilde okullar tatil edildi

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve Tatvan ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

Ekleme: 26.03.2024 - 08:49 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Eğitime kar tatili! O ilde okullar tatil edildiValilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 Mart'ta Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.