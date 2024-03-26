Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim maratonu sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim maratonu sürüyor.Dün Tokat ve Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı.Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, bugün ise Aksaray ve Yozgat'ta olacak.Gündem ve yerel seçimlere dair önemli mesajlar verecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde ilk durağı Aksaray olacak.Saat 13.30'da Aksaray'daki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda seçmenle bir araya gelecek, 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli mesajlar verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.30'da ise Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.