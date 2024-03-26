Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan broşür dağıtırken darbedilen seçmene telefon

Yerel seçimlere doğru sahada sık sık tansiyon yükseliyor.Seçim çalışmaları kapsamında seçmenler sık sık hedef oluyor.Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan Şahin ve beraberindeki T.S. ve E.T., cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı.Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan Şahin'i darbetti. Saldırıda, 72 yaşındaki görevli başından yaralandı.Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakılırken şüpheli K.S. ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ardından olayı öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaşlı adama geçmiş olsun telefonu geldi.Görüşmeler ise adamın yakını tarafından kaydedildi.O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu an bir şey var mı? Şifa noktasında sancılar devam ediyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsinler.' ifadelerini kullandı.Şahin ise 'Çok vurdular. Yatıyorum evde. Cumhurbaşkanım sen ne desen o olur. Allah senden razı olsun aradığın için teşekkür ederim.' şeklinde yanıt verdi.