Bu da oldu! Canlı yayında akılalmaz anlar: Yılan tarafından böyle boğuldu!

Yakın tarihli bir yayında, Rove ve yardımcı sunucusu Georgie Tunny, üzerlerine bir yılan aldılar ve programı sunmaya bu şekilde devam ettiler.Canı yayınlanan programın devamında ise Rove, söz konusu yılanın boynuna dolanmasından giderek daha rahatsız olduğu belliydi. Durumu sezen başka bir sunucu ise, 'Arkadaşlar bu çılgınlık! Rove orada boğulurken bunu yapmak çılgınlık' dedi.Sunucu şakalar yaparak yayına devam etse de bir noktada: 'Cidden, şimdi hareket etmemi engelliyor' dedi ve yılanın sunucunun vücudunun etrafına sarmaya başladığında ortaya çıktı.Diğer yılanı alan sunucu Susie yüzünde endişeli bir ifadeyle kameraya bakarken esprili bir şekilde 'Bakın şu anda ne kadar cesur davranıyorum' dedi ancak sürekli olarak yılanın boynuna sarılmasını engellemek amacıyla elleriyle tutmaya devam etti.İzleyiciler ise sosyal medya üzerinden endişelerini dile getirdiler. Endişeli bir izleyici şunu sordu: 'Rove iyi mi? O yılanın boynunda olması beni korkutuyor.'Başka bir kişi şöyle yazdı: 'Rove'un yüzünü hiç bu kadar kırmızı görmemiştim, bu biraz endişe vericiydi!' Başka biri şunu ifade etti: 'İzlemekten çok rahatsız oluyorum.'Bu ise, Avustralyalı bir yayıncının canlı yayında bir hayvanla yaşadığı ilk korkunç olay değil. Daha geçen ay muhabir Andrea Crothers bir haber sunarken burnuna konan sivrisinek nedeniyle zor anlar yaşamıştı.