Belçika'da gerilim tırmanıyor! PKK'lı teröristlerden camiye hain saldırı

Terör örgütü yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı. Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi.Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi. Dün yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti. Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.Heusden- Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, '60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor.' diye konuştu. Gül, devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini söyledi.Provokasyon yapan ancak gerekli cevabı alan PKK'lılar ise Avrupa'daki örgüt yandaşlarını kendilerine destek vermeye çağırdı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden PKK'lılar Belçika'ya geçti. Bir Türk'ü yaralayan PKK'lılar Türklere ait iş yerlerine ve arabalara da zarar verdi. Belçika polisi olayları önlemekte yetersiz kaldı.Belçika'da bulunan bir Ülkü Ocağı gece saatlerinde bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından kundaklandı.Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ülkü Ocaklarının kundaklandığı görüntüleri paylaşarak hain saldırıya tepki gösterdi. Altınok paylaşımında şu ifadelere yer verdi:PKK terör örgütü destekçilerinin Belçika'da Ülkü Ocaklarına yaptığı kundaklama saldırılarını şiddetle kınıyorum. Türkiye'de kent uzlaşısı adı altında PKK'nın siyasi uzantısı ile hareket edenleri aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.Belçika'nın Liege kentinde gece boyunca taşkınlık çıkaran Terör örgütü PKK destekçileri,Cheratte Camii'ne de saldırdı.AK Parti Genel Başkan Yardımcı Zafer Sırakaya, Belçika'da Türk vatandaşına yönelik saldırıya ilişkin, 'Bu alçak saldırıya karşı suskun kalmamız asla düşünülemez. Saldırıyı gerçekleştiren terör destekçileri hakkında yürütülecek hukuki süreci yakından takip edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.' ifadesini kullandı. Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göbeğinde 'etnik' kökeni nedeniyle vahşi ve çağ dışı bir tutumla bir insanın, vatandaşın saldırıya uğramasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.'Bu saldırıyı gerçekleştiren terör destekçileri hakkında yürütülecek adli ve hukuki süreci de yakından takip edeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Irkçı, ayrımcı, İslam düşmanı, hastalıklı düşünceler ve bu düşüncelerden beslenen kirli yapılara karşı uluslararası, keskin ve net yaptırımların yürürlüğe girmesi hususunda Türkiye ve AK Parti hükümeti olarak tüm organlarımızla mücadelemiz devam edecektir.'Öte yandan, Sarıkaya, başkent Brüksel'de terör örgütü PKK sempatizanlarının saldırısında yaralanan Aydın Kamalak'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.Zafer Sırakaya, görüşmede, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Avrupa'daki Türk toplumunun yanında olacaklarını bildirdi.