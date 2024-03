Başkan Erdoğan: Gök vatanımızı KAAN koruyacak

Başkan Erdoğan, Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Kardeşlerim, sorun mu var? Çözeriz, engel mi var aşarız, saldırı mı var göğsümüzü siper ederiz. Yozgat bizimle olduğu müddetçe gerekirse yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz.Emniyetten rakamı aldık. 50 bin kişi alanda var. Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı.'VATANIMIZIN BÖLÜNMESİNE MÜSAADE ETMEDİK'Gabar'da petrol çıkardık. Teröristleri temizledik, her gün binlerce on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. Vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Nerede adaletsizlik varsa karşısında durduk.Tabancasını yurt dışından alan değil, savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Kardeşlerinin hakkını korumak için her türlü adımı atabilen bir Türkiye var.'TERÖR ÖRGÜTÜNE IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNİ DAR ETTİK'Eli kanlı terör örgütlerini Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyini dar ettik. Ülkemizi birçok başlıkta parmak gösterilen konuma getirdik. Her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.Yapamaz dedikleri KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2028 yılında bir uçak sesi duyup kaldırdığımızda gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz.Enflasyonla ilgili yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Hayat pahalılığının özellikle emeklilerimizi bunalttığını biliyoruz. Tek seferlik 5 bin liralık ödeme ve yüzde 50'lik ikramiye artışı başta olmak üzere adımlar attık.Bayram ikramiyesinin Nisan'ın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz.'EKSİĞİMİZ, KUSURUMUZ OLSA DA NİYETİMİZ HER ZAMAN SAĞLAMDIR'Aksaray'da da 40 bin kişi vardı, sizlere selamları var. Gönülleri birleştiriyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Yozgatlı kardeşlerim bizi girdiğimiz 17 seçimdir hiç yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bize yoldaşlık ettiniz. En son seçimde milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Milletvekilliğinde yüzde 73, Cumhurbaşkanlığında yüzde 76,4 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na sahip çıkan sizlere teşekkür ederim. Bu oy oranıyla Yozgat Türkiye'de 4. sıraya yerleşti. Yozgat aynı şekilde sandıkları patlatıyor mu?Eksiğimiz, kusurumuz olsa da niyetimiz her zaman sağlamdır. Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları hariç hiçbir şeyi değiştirmediler. Eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında. Her gün bir şeyler diyor. Arada CHP'lileri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızı övgüyle anlatıyor. Ama bavullarla taşınan deste deste dolarlarla ilgili açıklama yapmıyor. Sorsan ittifak yok diyorlar. Ortada tam bir siyasi dalavere var. Kendilerine oy veren seçmenin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar. CHP ile DEM arasında tam bir siyasi dalavere ortamı hakim.CHP zulmünden İstanbulumuzu, Ankaramızı, İzmirimizi gelin kurtaralım. Şehirlerimizi iş bilmezlerin eline bırakmamak için çalışıyoruz.'