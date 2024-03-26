Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadelede net mesaj: Yılın ikinci yarısı düşecek

Başkan Erdoğan, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Ben ki güzel Aksaray'a meftunum. Sen ne güzel ne vefalı ne mert bir şehirsin Aksaray... Seni dünya gözüyle görenler ayrı sever Aksaray. Aksaray gönlümüzün başköşesinde yer alıyor.Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz dimi? Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak. Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Bu seçimde Cumhur İttifakı'na mecliste ve cumhurbaşkanlığında verdiğiniz destekten ötürü size şükranlarımı sunarım. Büyümede, diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük. Bu süreçlerde büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bölgemizdeki gerilimin ülkemize olumsuz etkilerini hep hissediyoruz.Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmesiyle birlikte rahatlayacağız. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Enflasyonu kontrol altına alacak programa sahibiz.Bugün 35 bin kişi alanda. Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem Türkiye'yi daha da büyüteceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir ilahine getireceğiz. Önümüzdeki pazar günü bize vereceğiniz güçlü destekle diğer mücadelelerimizde de bize yardımcı olacaksınız.Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı kutlayacağımıza inanıyorum. Henüz istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok şey var.Bir yanımızda Rusya Savaşı var. Diğer tarafta İsrail masum çocukları katlediyor. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığını görmüş olduk.Maruz kaldığımız sayısız saldırıyla biz de bu felaket tablosuna çekilmek istendik. Karşılaştığımız badireleri birer birer atlattık.Hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Hep ileri gideceğiz. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.İnşallah 31 Mart'ta da biz 18. defa milletimizden destek alacağız. Bunun için pazar günü hem sandığa gidip oyumuzu kullanacağız hem de sandığa sıkı sıkıya sarılacağız.28 spor tesisi yaptık. Aksaraylı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3,5 milyar lira kaynakla destek olduk.