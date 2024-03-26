Arabalar tarihi evin avlusuna düştü: O ilimizden inanılmaz kareler!

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası SİT alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü.Çökmeyle beraber yolda park halinde olan 34 EEB 428 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü.Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi.Yol trafiğe kapatılıp çalışma başlatıldı.