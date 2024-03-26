Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Ons altın fiyatları, dar aralıkta seyrederken; küresel piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl gerçekleştireceği ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin ipucu verebilecek olan enflasyon göstergesi veriyi takip edecek.2167 - 2174 dolar arasında seyreden ons altın, saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,02 primle 2172 dolardan işlem görüyor.Gram altın fiyatı ise, dolar/TL'deki yükselişle değer kazanırken; şu dakikalarda yüzde 0,14 kazançla 2246 liradan alıcı buluyor.* Gram altın satış fiyatı: 2.245,28 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.170,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 8.095,00 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.507,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 39.717,70 TL* Ons altın satış fiyatı: 2.170,86 dolarDolar geçtiğimiz hafta TCMB'nin sürpriz faiz kararı sonrasında gerilediği 32 TL'nin altında kalıcı olamayarak yeniden 32 TL'nin üstüne çıkmıştı. Bugüne de 32,17 TL'den başladı. Euro ise 34,91 TL'den işlem görüyor. Piyasalar seçime kilitlendi.Geçtiğimiz hafta perşembe günü TCMB büyük sürpriz yaparak politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti. TCMB faiz artırım kararını enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak aldığını açıkladı. Böylece TCMB 1 aylık aranın ardından yeniden faiz artırımına gitti.TCMB, enflasyon görünümünün daha da bozulması halinde artırımlara devam edeceğini vurguladı. Kurul, enflasyon belirgin şekilde gerileyene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini vurguladı.TCMB'nin kararı sonrası Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar/TL faiz kararı sonrasında 31,72 TL'ye kadar geriledi. Euro/TL ise 34,60 TL'ye kadar geriledi. Ancak kurlar bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden yükselişe geçti. Seçim haftasında bireylerin dolar talebi artış gösterdi.Yabancı yatırım bankaları TCMB'nin faiz artışını olumlu karşıladı ve Türk Lirası için pozitif raporolar hazırladılar. Deutsche Bank, Türk Lirası'nda uzun pozisyon almaya istekli olduklarını açıklarken, Goldman Sachs ise TCMB'nin attığı adımların etkisiyle enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren sert bir şekilde gerilemesini beklediklerini söyledi.