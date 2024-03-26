Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-20 operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı Mahzen-20 operasyonunda bir organize suç örgütü çökertilirken örügütün üyesi 12 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Güvenlik birimleri, suç örgütlerine karşı sürekli olarak mücadele ediyor.
Ekipler tarafından yapılan operasyonlar, başarıyla sonuçlanıyor.
Son düzenlenen operasyonun hedefi Tunceli oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-20 operasyonuna ilişkin detayları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
12 şüpheli yakalandı
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi
'Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.'
Tespit edilen suçlar
'Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
- Nitelikli yağma,
- Mala zarar verme,
- Kasten yaralama,
- Tehdit,
- Tefecilik,
- İhaleye fesat karıştırma,
- Resmi belgede sahtecilik,
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle'