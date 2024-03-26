Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-20 operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Güvenlik birimleri, suç örgütlerine karşı sürekli olarak mücadele ediyor.Ekipler tarafından yapılan operasyonlar, başarıyla sonuçlanıyor.Son düzenlenen operasyonun hedefi Tunceli oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-20 operasyonuna ilişkin detayları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi'Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.''Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,- Nitelikli yağma,- Mala zarar verme,- Kasten yaralama,- Tehdit,- Tefecilik,- İhaleye fesat karıştırma,- Resmi belgede sahtecilik,- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle'