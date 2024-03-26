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Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-20 operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı Mahzen-20 operasyonunda bir organize suç örgütü çökertilirken örügütün üyesi 12 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-20 operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Ekleme: 26.03.2024 - 08:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:41 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-20 operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Güvenlik birimleri, suç örgütlerine karşı sürekli olarak mücadele ediyor.

Ekipler tarafından yapılan operasyonlar, başarıyla sonuçlanıyor.

Son düzenlenen operasyonun hedefi Tunceli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-20 operasyonuna ilişkin detayları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-20 operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

12 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

'Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.'

Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-20 operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Tespit edilen suçlar

'Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
- Nitelikli yağma,
- Mala zarar verme,
- Kasten yaralama,
- Tehdit,
- Tefecilik,
- İhaleye fesat karıştırma,
- Resmi belgede sahtecilik,
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle'