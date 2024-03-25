Yavaş yavaş patladı! Lafa gelince şeffaflık, ihalelere gelince adrese teslim

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana başkente tek bir eser kazandırmadı. Sosyal medyadan sayısız algı operasyonuna imza attı. İhaleleri canlı yayınlanacağını söyledi hatta bazı ihaleleri canlı olarak yayınlayarak iyi bir göz boyamaya çalıştı. Ancak yerel seçime 6 gün kala, Yavaş'ın ihale karnesi gerçeği ortaya çıkardı. 2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre Yavaş'ın 'adrese teslim' yani doğrudan temin yoluyla yaptığı ihalelerin ortalaması yüzde 80,66 çıktı.Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre sık sık 'şeffaflık vurgusu' yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, 5 yıllık karnesi söylediğinin tam tersini yaptığını ortaya çıkardı. Raporlar, Başkan Yavaş'ın, ihaleleri 'doğrudan temin' yoluyla 'adrese teslim' olarak yaptığını ortaya çıktı. Yavaş'ın 'adrese teslim' yani doğrudan temin yoluyla yaptığı ihalelerin oranı yüzde 80,66 çıktı. Mansur Yavaş mecliste yaptığı bir konuşmasında kendi grubuna dönerek, 'Benim herhangi bir yakınım, tanıdığım usulsüz olarak ihale alırsa ve susarsanız sizi suçlarım demiştim. Mansur Yavaş'ın en ufak bir yakını belediyenin önünden dahi geçemez' demişti.2020 Mali Yılı Denetim Komisyon verilerine göre Yavaş'ın başkanlığının ilk yıllarında ABB ihalelerinde 'Doğrudan Temin Yöntemi' yüzde 15 seviyelerinde idi. 2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu'nda yer alan verilere göre; 2020 yılı toplam net bütçesi olan 5 Milyar 394 Milyon 908 TL 303,54 kuruş olan bütçeye ilişkin yapılan harcamaların, doğrudan teminle yapılan kısmının 857 Milyon 845 Bin 481,95 TL tutarında olduğu belirlendi. Bu rakamlara doğrudan teminle yapılan harcamaların 2020 itibariyle yüzdesinin 15,90 olduğu tespit edildi. Mansur Yavaş başka bir konuşmasında ise, '64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok' sözlerini kullanmıştı.2021 yılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonu raporuna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Bütçesinin Mal ve Hizmet Alımlarının yüzde 71,84'ünün de 'Doğrudan Temin Yöntemi' ile gerçekleştiği belirtildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre 2022 yılında 1803 ihale 'doğrudan temin' yoluyla gerçekleştirildi. Yavaş'ın yaptığı ihalelerin yüzde 76'sı 2022 yılı itibariyle 'adrese teslim ihaleler' olarak kayıtlara geçti.Ankara Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre; 2023 yılında yapılan 2 bin 210 ihalenin yalnızca 202 tanesi açık ihale olarak yapıldı. Böylece yapılan ihalelerin yüzde 91'i doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilmiş oldu. Rakam olarak 2023 yılında 12 Milyar TL üzerinde adrese teslim ihale gerçekleştirildiği tespit edildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 -2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre, Yavaş'ın 'adrese teslim' yani doğrudan temin yoluyla yaptığı ihalelerin ortalaması yüzde 80,66 çıktı. Hangi dönemde olursa olsun yetim hakkı yedirmeyeceklerini de ifade eden Yavaş'ın, 'Yemedi, yedirmedi desinler, Çalmadı, çaldırmadı desinler bana yeter. Sokağa çıkınca, rahat rahat, başım dik gezmek istiyorum' sözleri de akıllara gelen bir diğer ifadeleri olarak hatırlarla tazeliğini koruyor.Öte yandan 2022 Sayıştay raporlarında, şeffaf ve hesap veren belediye başkanı olacağını söyleyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'adrese teslim' yaptığı ihaleleri vatandaşların görebilmesi için Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yüklemesi gerekirken söz konusu ihalelerin vatandaştan gizlendiği ortaya çıkmıştı.Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:'Doğrudan temin yoluyla yapılan alımların, takip eden ayın onuncu gününe kadar 'Doğrudan Temin Kayıt Formu' doldurularak EKAP üzerinden kayıt altına alınması gerekir. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımların mevzuatın öngördüğü şekilde elektronik olarak EKAP üzerinden Kamu İhale Kurumuna bildirilmemesinin kontrol riski oluşturacağı değerlendirilmektedir.'