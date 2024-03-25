Whatsapp'da yeni dönem! Yeni özelliği duyurdu

WhatsApp mesajlaşma uygulaması, aralık ayında yalnızca bir mesaj sabitleme özelliğini duyurmuştu. Buna göre WhatsApp, mesaj sabitleme özelliğini üçe cıkardı. Sohbetin en üstüne üçe kadar mesaj sabitleyebilirsiniz. Sabitlendikten sonra mesaj 24 saat, 7 gün veya 30 gün boyunca bir bant olarak sohbetin en üstünde kalacaktır. Sabitlenmiş mesaj bandına dokunarak sohbetteki ilgili mesaja erişebilirsiniz.Birden fazla mesaj sabitlenirse bantta kaç mesajın sabitlendiği gösterilir. Sabitlenen en yeni mesaj bantta ilk sırada görünür.Bir mesajın sabitlemesini dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Kaldırılmayan bir sabitleme, belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak kaldırılır.Android: Mesajı basılı tutun > Sabitlemeyi kaldır > Sabitlemeyi kaldır'a dokunun.iPhone: Mesajı basılı tutun > Diğer seçenekler > Sabitlemeyi kaldır > Sabitlemeyi kaldır'a dokunun.Web ve Masaüstü: Sabitlemesini kaldırmak istediğiniz mesaja gidin ve> Sabitlemeyi kaldır > Sabitlemeyi kaldır'a tıklayın.Grup sohbetlerinde bir mesajı sabitlediğinizde sohbetteki herkesle bir mesajın sabitlendiğini ve bu işlemi yapan kişiyi gösteren bir sistem mesajı paylaşılır.Sabitlenmiş mesaj gönderildikten sonra gruba katılan, sohbet geçmişlerini kaybeden veya temizleyen ya da mesajı sabitlenmeden önce silmiş olan kullanıcılar, sabitlenmiş mesajları göremez.