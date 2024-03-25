Şırnak'ta bir haftadaki terör operasyonunda 33 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-24 Mart tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol ve yurt hedefi çıkış yasağıyla, 30'u serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.