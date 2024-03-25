Murat Kurum: Hiçbir yavrumuz yuvasız kalmayacak

Sahada çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.Kurum'a sahur programında, küçük bir çocuk tarafından resim hediye edildi.Asım Köse isimli çocuğun resmiyle duygulanan Kurum, kürsüye de konuşma yapmak üzere resimle çıktı.Kürsüye resimle çıkan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı;Buraya girerken bir yavrumuz resim yapmış. Adım Asım Köse diyor yavrumuz. Bu depremde yıkılan bir evin enkazının resmi, bu da benim. Murat ağabey gelecek o evi yapacak diyor. Biz o evi yapacağız, o çocukların umudu olacağız.O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, 'Asım'ın hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz. Hiçbir yavrumuz yuvasız kalmayacak. Hepsi güven ve huzurla yaşayacak. Bu şehirde korku ve kaygı olmayacak. Sözümüz söz.' ifadelerini kullandı;