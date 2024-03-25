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Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Ekleme: 25.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı
Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.