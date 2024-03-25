CHP'de gelen gideni aratmıyor! Özgür Özel'den skandal gaf

CHP, yerel seçim çalışmalarını krizlerle sürdürüyor.Aday kriziyle başlayan süreç, parti içinde yaşanan anlaşmazlıklara, ittifak arayışına kadar sürdü.En sonunda umduğunu DEM Parti'de bulan muhalefet, bir sonraki adıma geçti.Böylelikle CHP'nin yeni stratejisi muhafazakar kesimi etkilemek oldu. Bu süreçte İBB yönetimi seccade dağıtarak vatandaşlardan oy toplamayı amaçladı. Bununla da yetinmeyen CHP, zikirmatik ve Ramazan ayına özel takvim dağıtımına başladı.Son olarak parti lideri Özgür Özel de hazırladığı konuşmalarında yine muhafazakar kesimi etkilemeyi amaçlayan cümleler kurmak istese de, öyle olmadı...Dün İzmir Bayraklı'da vatandaşlarla bir araya gelen Özel bura yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim suresi için 'suret' diyen Özgür Özel, Kur'an ayetini Hz. Muhammed'in hadisi zannetti. Özel, Nisa Suresi'nin 58. ayetini, 'Hz. Peygamber'in güzel ahlakla ilgili ayeti' ifadesiyle okudu.O anlar sosyal medyada gündem oldu.