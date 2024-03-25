Batman'da uyuşturucu operasyonu: 11 kilo 462 gram yakalandı
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken, alınan bilgi üzerine düzenlenen operasyonda 11 kili 462 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Ekiplerin düzenlediği operasyonlarla zehir tacirleri tek tek yakalanarak adalete teslim ediliyor. Bu kapsamda operasyonun adresi bu kez Batman oldu.
Sevkiyat bilgisi alındı
Batman Valiliğinden yapılana açıklamada, 22 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alındığı belirtildi.
11 kilo 462 gram uyuşturucu madde
Açıklamada, yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 11 kilo 462 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi.
2 kişi tutuklandı
Son olarak düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.