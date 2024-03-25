Batman'da uyuşturucu operasyonu: 11 kilo 462 gram yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.Ekiplerin düzenlediği operasyonlarla zehir tacirleri tek tek yakalanarak adalete teslim ediliyor. Bu kapsamda operasyonun adresi bu kez Batman oldu.Batman Valiliğinden yapılana açıklamada, 22 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alındığı belirtildi.Açıklamada, yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 11 kilo 462 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi.Son olarak düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.