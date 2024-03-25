Antalya'da feci kaza: Çok sayıda can kaybı var

Antalya'nın Serik ilçesi D-400 karayolu, Belkıs Kavşağı'nda bu gece saat 00.10 sıralarında Serik istikametine giden Mehmet Deniz'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Adem Yağız'ın kullandığı cipe çarptı.Yağız'ın kullandığı araca ise arkadan gelen F.K.'nin kullandığı kamyonet çarptı. Feci kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan inceleme sonucu Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile Adem Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay sonrası savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Adem Yağız'ın cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.