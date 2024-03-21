Tekirdağ'da toprak kaydı: 2 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı

Tekirdağ'da panik dolu anlar...Çerkezköy ilçesinde hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.Toprak kayması sırasında iki işçi toprak altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri toprak altına kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.