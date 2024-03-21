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Tekirdağ'da toprak kaydı: 2 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı

Hızlı tren şantiyesinde toprak kayması sonucunda toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler harekete geçti.

Ekleme: 21.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da toprak kaydı: 2 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldıTekirdağ'da panik dolu anlar...

Çerkezköy ilçesinde hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

2 işçi toprak altında kaldı

Toprak kayması sırasında iki işçi toprak altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması başlatıldı

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri toprak altına kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Tekirdağ'da toprak kaydı: 2 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı