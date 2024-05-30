Apple kötü haberi verdi: Yolun sonu geldi

Eğer birkaç gün önce yayınlanan iOS 17.5.1 güncellemesi hoşunuza gitmediyse ve herhangi bir sebeple memnun kalmadıysanız, Apple'dan size kötü bir haber var: Bugün itibarıyla iOS 17.5 sürümüne geri dönüşler resmen kapatıldı.Bu, iPhone kullanıcılarının artık iOS 17.5'i yükleyemeyecekleri anlamına geliyor. iOS 17.5.1, 20 Mayıs'ta Türkiye'de akşam saatlerinde piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen 10 günlük sürenin ardından, bir önceki sürümün imzalanması durduruldu.Apple, genellikle yeni bir iOS sürümü çıkardıktan kısa bir süre sonra (bazen bir bazen iki hafta sürüyor) eski sürümleri imzalamayı durduruyor. Bu, kullanıcıların yeni sürümler ile birlikte en son güvenlik güncellemeleriyle korunduklarından emin olmak için yapılıyor.Apple, iOS 17.5.1 güncellemesiyle birlikte silinen fotoğrafların tekrar görünmesine neden olan bir hatayı düzeltti. İlk olarak iOS 17.5'te karşılaşılan bu sorun, bazı kullanıcıların yıllar önce silmiş olduğu fotoğraf ve videoların geri gelmesine sebep olmuştu.Artık iPhone'lar için yüklenebilecek tek sürüm iOS 17.5.1 güncellemesiyle sınırlı.iPhone'unuzu güncellemek için ilk olarak Ayarlar uygulamasına girmeniz gerekiyor. Daha sonra Genel > Yazılım Güncelleme bölümünü açıyorsunuz ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını denetliyorsunuz. Sistem, son güncellemeyi bulduğunda otomatik olarak indiriyor ve yüklüyor.