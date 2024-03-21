Mansur Yavaş tipi tasarrufçuluk! 1 yılda giderler 25 kat arttı

Türkiye, seçim düzlüğünde son haftaya doğru ilerliyor...Bir yandan vaatler öteki taraftan projeler adaylarca seçim meydanlarında yankılanırken seçmenler de şehrini emanet edeceği isimleri belirleyecek.Mansur Yavaş'tan tasarruf algısıBu süreçte en dikkat çeken konulardan biri ise CHP yönetimindeki belediyelerde hizmet yetersizliği.Özellikle algı çalışmalarıyla ve reklam bütçeleriyle cömert olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tasarruf söylemleriyle seçmenin karşısına çıkıyor.Her geçen gün yeni ayrıntıTasarruf algısını sürdüren Mansur Yavaş'la ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.Ankara'ya hizmet yerine algı peşinde koşan belediyenin parasını konserlerde çarçur eden Mansur Yavaş'ın skandallarının ardı arkası kesilmiyor.İyi Parti'den Yavaş'a belgeli cevaplarSkandalı ortaya saçan ise CHP'nin eski ortağı İyi Parti oldu..İyi Partili Cengiz Topel Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni belgeleri paylaştı.Araç kiralama giderlerinde artışYıldırım'ın paylaştığı belgelerde Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında 4 milyon 728 bin TL olan araç kiralama gideri 2023 yılında 117 milyon 987 bin TL'ye çıktı.25 kat arttıYapılan harcalamayla birlikte araç kiralama giderlerinde bir yıldaki artış tam 25 kat artmış oldu.Geçen iki yıllık süreçte dolar bazında artış ise 9 kata yükseldi.