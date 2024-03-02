Narlıdere Metrosu bitti işçilerin maaşları ödenmedi! Şantiyede eylem

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle 287 milyon Avroya mal olan Üçkuyular - Narlıdere Metrosunu hizmete soktu.Açılışta şarkıcı Haluk Levent de konser verdi. Metro inşaatının yapımında çalışan sendikalı işçiler geç ve eksik yatan maaşlarını protesto ederek iş bıraktı.İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Narlıdere Metrosu'nda çalışan üyelerinin iş bıraktığını duyurdu.Sendika, taşeron firma Met Mühendislik bünyesindeki çalışan işçilerin maaşlarının geç ve eksik yatmasından kaynaklı eylem yaptığını açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklama şu şekilde:'İzmir Narlıdere metro şantiyesinde Met Mühendislik bünyesinde çalışan üyelerimiz sürekli geç ve eksik yatan ücretleri için bugün şantiyede iş bırakarak eyleme başladılar.İnşaat işçisini köle gibi çalıştırıp sonra hakkını vermeden kapı dışarı etmeye çalışanlara en iyi cevabı örgütlü mücadelemizle vereceğiz.'