KAAN’ın yankısı dinmiyor! ABD medyasında çarpıcı sözler: Türkler yeni bir titan üretti!

Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor.Savunma sanayisi alanında gösterdiği üstün başarılarla dünya çapında parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Türkiye, son başarısıyla bir kez daha dünya basınının gündemine oturdu.Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, bugüne kadar başarıyla geçtiği fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından ilk uçuşuyla tarihe geçti.ABD'nin köklü dergilerinden Popular Mechanics, KAAN'ı F-35 ve F-22 ile kıyasladığı bir analize imza attı. Sebastien Roblin imzalı analizde 'Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara'nın yeni 'Titanı' göklere çıktı' ifadesini kullandı. Modern ve beşinci bir nesil uçak inşa etmenin zorluklarının altını çizen Roblin, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ordu geliştirme planında KAAN'ın kritik bir rol oynadığını vurguladı.'KAAN, genel olarak ABD'nin F-22A Raptor hayalet savaş uçağına benziyor. Alüminyum burun ve titanyum merkez gövdeye sahip olan uçağın yüzeyleri, Türk şirketlerinin başlangıçta F-35 jetleri için ürettiği karbonlarla kaplı' ifadelerine yer verilen yazıda KAAN'ın seri üretime geçtikten sonra 2070 yılına kadar kullanımda olacağı belirtildi. Roblin, Türkiye'nin tıpkı Güney Kore'nin KF-21 Boramae savaş uçağına planladığı gibi yapay zeka da ekleyeceğini aktardı.Analizde KAAN'ın Türkiye'nin ileri savaş teknolojilerine olan cesur girişini temsil ettiğini ve potansiyel olarak yerli üretim bir savaş uçağıyla askeri yeteneklerinin farklı bir seviyeye geçeceği vurgulandı. KAAN'ın en önemli özelliğinin 'bağımsızlık' olduğunu hatırlatan Roblin, Türkiye'nin başta ABD ve Almanya ile artık ilişkileri ne olursa olsun kendi uçağını yapabilecek seviyede olduğu için bu iki ülkeden ayrı hareket edebileceğine yer verdi.'Yeni bir titan, bir ülkenin gelişmiş savaş teknolojisine cesur girişine işaret ederek göklere çıkıyor.' İfadelerinin kullanıldığı analiz, KAAN'a yönelik övgü dolu yorumlarıyla ses getirdi.