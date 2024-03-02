Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, salı günü Ankara'ya gelecek

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, şunları söyledi:Türkiye Filistin ve Filistin halkına dayanışma gösteriyor. Tarihi bağlar var. Filistin'de olanların sorumluluğunu hissediyor. Her platformda Türkiye Filistin'e destek veriyor. Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas her zaman irtibat içinde. Filistin Devlet başkanı Abbas Salı günü Ankara'da olacak. Türkiye'ye verdiği destek için müteşekkiriz. Sürekli insani yardım gönderiyor. Türkiye'nin desteğine güvenebileceğimizi yüreğimizde hissediyoruz.Ramazan hepimiz için kutsal bir ay. İsrail baskı yapıyor. Yerleşimcilerin kurduğu örgütlerin birçoğu Aksa'yı yıkıp yeni bir realite oluşturmaya çalışıyorlar. O bölge sadece Müslümanlara münhasır değil, Yahudiler için de kutsal. İsrail'in oradaki statükoyu değiştirme çabalarına net duruş göstermeliyiz.İrlanda ve AB içindeki diğer ülkeler Netenyahu'yu ve iki devletli çözümü uygulamasını beklerse boşuna bekler. Torunlarımız bile göremez. Acil eyleme geçmemiz lazım. Kaldıraç etkisiyle Netenyahu'ya iki devletli çözümün ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda baskı yapmalı. Filistin devletini tanımakla işe başlamalılar.ABD ve diğer herkese bir hatırlatma, Filistinlilerin yalnız olmadığının hatırlatılması. Bölgedeki halklar Filistinlilerle birlikte durur. İsrail Filistin topraklarını işgalini bitirmediği müddetçe, Filistin egemen devlet olarak 67 sınırlarında kurulmadığı sürece Filistin davasını saldırmak için ancak o zaman kullanmazlar. Amacımız İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve bunun tanınması.Batı ülkeleri (ABD dahil) yoğun şekilde Filistin sorunu çözümünü müzakere yoluyla çözmeye meyilli değiller. ABD'liler 7 Ekim sonrası çatışmanın bir şekilde çözülmesi gerektiğini farkettiler. Bununla ilgili haberler çıkıyor, umuyorum gerçek olsun. ABD'de karar alma mercilerinde doğru tartışmalar yapılması bizi mutlu eder. Tanıma olunca Netenyahu da kendi pozisyonunu gözden geçirir ve müzakere masasında iki devletli çözümü konuşabiliriz.Batı Şeria Filistin toprağı. Yerleşimciler yasadışıdır. Uluslararası hukuka göre tasfiye edilmelidir. Cenevre konvansiyonu ihlalidir. Uluslararası hukukun herkes tarafından saygı görüp uygulanmasını istiyoruz.Bizim 30 bin Filistinli görevlimiz Gazze'de yaşıyor. Temel hizmetleri sunmaya çalışıyor. Ateşkes olduğunda yine devam edecekler. Yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Zaten var olan bir şeyin devam ettirilmesinden bahsediyoruz. Kimseyi kabul etmeyeceğiz. Filistin idaresine alternatif getirilmesini kabul etmeyiz. Tek meşru yönetim Filistin yönetimidir. Netenyahu aksini söylüyor ama Filistin vatandaşı değildir. Netenyahu kimin yöneteceğine karar veremez. Bir işgalci olarak bunu söylüyor. Bunu söyleyebilecek bir yetkisi yok. Siyaseten bir değeri yoktur. Yerel komiteler oluşturacağız diyor. Kim için çalışacak? İsrail işgal kuvvetleri için mi? Gazze'de tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir. Savaş sonrası dönem için de durumu böyle görüyoruz.