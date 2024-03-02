CHP Genel Başkanı Özel'den tepki çeken sözler! 'Biz bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz'

Olaylı bir kongre ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP genel başkanlığını alan Özgür Özel'in seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşma tepki çekti. Bedelli askerlik yapanlara yönelik açıklamalar yapan Özgür Özel, 'Biz Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil ifadelerini kullandı.Özel yaptığı açıklamada 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz' dedi.Özel'in bu sözleri sosyal medyada da tepkilere neden olurken, askerliğini bedelli olarak yapan birçok vatandaş Özel'e sert çıktı.Özel'in bu konuşmasının ardından daha önce Meclis'ten bedelli askerliğin geçmesi gerektiğini söylediği açıklamalar geldi.Özgür Özel, bazı CHP'li milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, oluşan yığılmadan dolayı bedelli askerliğin Meclis'ten geçmesi gerektiğini savunmuştu.Özel, bedelli askerlikle ilgili, belirlenen parayı ödeyemeyecek durumda olduğu belgelenen kişilerin de kapsama alınmasını istediklerini söyledi.Bedelli askerlikten gelecek kaynağın nasıl harcanacağına da itiraz ettiklerini vurgulayan Özel, 'Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü muazzam bir yığılma var.Askerlikle ilgili kalıcı hakkaniyetli doğru bir çözüm bulamadılar. Ve sürekli bir yığılma oluyor. Daha sonra bedelli uygulamasıyla bu yığılmayı önlemeye çalışıyorlar. Bu paranın harcanması gerektiği yer askerdeki fakir erlerin ailelerine yardım yapılmalıdır bu parayla. Bu para bunun dışında bir yere harcanacaksa şehit yakınları gazilerden başka yer olmamalıdır' dedi.AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Özel'in bu sözlerine sosyal medyadan sert tepki gösterdi, 'Bedelli Askerlik uygulaması ile sadece 2019'dan beri 650 binden fazla vatandaşımız askerliğini yaptı.' diyen Varank, 'Kanunla tanınmış bir haktan yararlanan vatandaşlarımızın vatan sevgisini sorgulamak 'dağdakilerin' oyunu bekleyen eş genel başkanın haddine mi!' ifadelerini kullandı.