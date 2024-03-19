CHP'de kirli para skandalında ifadeler ortaya çıktı!

CHP'de patlak veren para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli sayısı arttı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, “Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı” şeklindeki ifadesinde adı geçen Arnavutluk uyruklu Braka, dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Braka, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.Yatırım amacıyla aldığı taşınmazları 1 yıl sonra 41 milyon TL'ye CHP'ye satmak için anlaştıklarını anlatan Braka, CHP adına süreci o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yürüttüğü bilgisini verdi. “Sözleşmede de görüleceği üzere resmi olarak 24 milyon 360 bin TL bedel gösterdik” diyen Braka, bunun üstüne 15 milyon 510 bin TL'yi elden aldığını söyledi: “Ofise gittiğimde paranın bir kısmı oradaydı. Bu sırada sürekli dışarıdan birileri çantayla para getiriyordu. Toplam 39 milyon 870 bin TL aldım. Geri kalan meblağı komisyon ve giderler deyip bana vermediler.”CHP'ye binayı satan mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın savcıya tüm parayı TL olarak aldığını söylemesi, “para sayma” görüntüle-rindeki Avro ve dolarları daha da gizemli hale getirdi. Savcı da avroları Yılmaz'a sordu, ancak bir cevap alamadı.Keleş'in, “O dönem Beylikdüzü İlçe Başkanı olan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer tarafından verilen paraların taşınmasına yardım ettiğini” söylediği İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da dün İstanbul Adliyesi'ne gelip ifade verenler arasındaydı. Keleş'i 12-13 yıldır tanıdığını söyleyen Yılmaz, şunları anlattı:“2019'da soruşturmaya konu görüntülerin çekildiği gün Fatih Keleş beni aradı, Beylikdüzü'nde görüştük. Arabada emanet para olduğunu, tek başına götürmekten korktuğu için bir kısmını benim taşımamı rica etti. Çantalardan birini bana verdi. Götüreceğim yerin konumunu gönderdi. Paranın nereden geldiğini sormadım. Çantayı açıp içinde ne kadar para olduğuna da bakmadım. Bana paranın emanet olduğunu ve CHP il binasının alınması için harcayacaklarını söyledi. Arabamda 1 çanta parayla Fatih ağabeyin attığı konuma gittim. O benden önce varmış, bekliyordu. Çantayı teslim ettim. Ben sadece Fatih Keleş'e yardım ettim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”Savcının “Her ne kadar tamamen olayın dışında ve satın alma süreciyle bir ilginiz olmadığını beyan etseniz de görüntülerde Avro cinsinden paraları saydığınız görülmektedir” sözleri üzerine Yılmaz, patronu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği vaatleri hatırlamadığını söylediği gibi, o da saydığı paraları hatırlamadığını öne sürdü: “Benim bu paraları neden saydığıma dair verecek bir cevabım yoktur. Neden saydığımı da hatırlamıyorum. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum.”İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı para sayma skandalı ile ilgili soruşturmaya genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ali Rıza Braka'nın 'CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle satış sözleşmesi imzaladık.' ifadesi üzerine Kaftancıoğlu'nu 'şüpheli' olarak ifadeye çağırdı.