Borsa İstanbul güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.18 oranında düşüşle 8702 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.18 oranında düşüşle 8702 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.01 oranında düşüşle 9598 puan, sanayi endeksi yüzde 0.05 oranında azalışla 13590 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.01 oranında düşüşle 9598 puan, sanayi endeksi yüzde 0.05 oranında azalışla 13590 puan seviyesinde hareket ediyor.