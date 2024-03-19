16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Emeklilerin maddi olarak rahatlamasını sağlayacak bu ödemeler, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir önem taşıyor. Ancak, herkesin merak ettiği soru şu: Kim ne kadar ödeme alacak? İkramiyelerden yararlanacak kesimler arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile dul ve yetim aylığı alanlar ilk sıralarda yer alıyor. Bunun yanı sıra birden fazla emekli aylığı alanlar ve iş görmezlik raporu bulunanlar da ikramiyeden faydalanacaklar arasında. Öte yandan, yeni emekli olacaklar için önemli bir detay bulunuyor: 'dilekçe' süreci. İşte ikramiyeye dair merak edilenler haberimizde...

16 milyon emekli, bayram ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. Emekli ikramiyeleri ödemesine kısa bir süre kala, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan yeni emekliler için önemli bir uyarı var. Peki, kim ne kadar alacak ve birden fazla emekli maaşı alanlar ne yapmalı? İşte detaylar...Emin Yılmaz, '2018'den beri, Ramazan ve Kurban bayramlarında, emeklilere verilen ekstra bir para var. İkramiye 2018'de 1000 TL'den başladı, 2021'de 1100 TL oldu ve geçen sene 2000 TL'ye çıktı' ifadelerine yer verdi.Son çıkan yasa ile, emeklilere bayramlarda 3000 TL ikramiye ödeniyor. Bu, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda geçerli.16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisanda 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacakBirden Fazla Maaş Alanlar Ne Yapacak?Eğer birden fazla yerden maaş alıyorsanız, en yüksek maaşı aldığınız yerden ikramiye alırsınız. İkramiye kesintisiz ve haczedilemez.16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisanda 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacakSGK'dan maaş alan herkes ikramiye alabilir. Bu, emekli, yaşlılık, maluliyet maaşları ve daha fazlasını kapsar. Şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurları da dahil.Dul ve Yetim Aylığı AlanlarEşiniz vefat ettiyse ve sosyal güvencesi varsa, dul veya yetim aylığı alabilirsiniz. Ne kadar alacağınız, durumunuza göre değişir.Örneğin, eşiniz varsa ve çalışmıyorsa, 3000 TL'nin %75'i olan 2250 TL alırsınız. Eğer eş çalışıyorsa, %50'si olan 1500 TL alır. Eş ve bir çocuk varsa, eşe %50, çocuğa %25 ödeme yapılır. Eş ve üç çocuk varsa, tamamı ödenir. Bu ödemeler cinsiyet ayrımı yapmaksızın yapılır.İş Kazası Mağdurları İkramiye Alabilir mi?İş kazası sonucu maaş bağlananlar, oranlarına göre ikramiye alabilir.Hükümet, ödemelerin 2 ile 5 Nisan arasında yapılacağını duyurdu.16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisanda 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacakYeni emeklilerin, Ramazan Bayramı ikramiyesi alabilmek için 31 Mart'a kadar dilekçe vermeleri gerekiyor.Kurban Bayramı İçin Son Dilekçe TarihiKurban Bayramı ikramiyesi için de 31 Mart son tarih. Hafta sonu olmasına rağmen e-Devlet veya posta yoluyla başvurabilirsiniz.İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik oranınıza göre ödeme alırsınız. Örneğin, oranınız %30 ise, 3000 TL'nin %30'u olan 900 TL alırsınız.