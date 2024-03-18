Netanyahu’dan arsız sözler! İsrail’in sivil katliamıyla adeta dalga geçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Scholz'un 'sivil kayıplara yönelik hassasiyetini' anladığını belirterek, 'İsrail ordusu sivil kayıpları en aza indirmek için modern zamanlardaki diğer tüm ordulardan daha fazlasını yapmıştır' dedi. Filistin'de 31 binden fazla sivil İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetti.Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Scholz, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Filistinli sivil kayıplara dikkat çekerek, 'Filistinli kadın ve erkeklerin açlıktan ölmesine seyirci kalamayız' dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu, Scholz'un sivil kayıplara yönelik hassasiyetini 'anladığını' belirterek, 'İki konuda endişelerinizi dile getirdiniz. Birincisi sivillerin korunması, ikincisi ise insani yardım sağlanması.Aslında İsrail ordusu sivil kayıpları en aza indirmek için modern zamanlardaki diğer tüm ordulardan daha fazla çaba sarf etmiştir ve kesinlikle böylesine yoğun bir şehir savaşıyla ve Hamas'ın yaptığı gibi sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalışan bir düşmanla karşı karşıya kalan diğer tüm ordulardan daha fazla çaba sarf etmiştir' dedi.Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 31 bin 645 sivilin hayatını kaybettiğini, 73 bin 676 sivilin ise yaralandığını duyurmuştu.