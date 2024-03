Başkan Adayı Uluçay: En düşük belediye personel maaşı 31 bin 511 TL olacak

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay AK Parti İl Başkanlığı'nın Fuar Alanı'nda düzenlediği iftar programında Afyonkarahisar Belediye personeli ile bir araya geldi. Belediye personelinin yoğun katılım sağladığı iftar programına AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve teşkilat mensupları da katıldı.İftar programında konuşma yapan Uluçay, "Afyonkarahisar Belediyemizin her bir biriminde çalışan kıymetli mesai arkadaşlarım öncelikle belirtmek istiyorum, sizlere daha önce sıklıkla dile getirdiğim gibi sizler bizim personelimiz değil çalışma arkadaşlarımızsınız. İftar programımıza göstermiş olduğunuz bu teveccüh ve samimiyet için her birinize gönülden teşekkür ederim. Afyonkarahisar'ımızın her bir noktasında emekleriniz var bizler bunun bilincinde ve farkındayız. Emeklerinizin karşılığını hem maddi hem manevi olarak en iyi şekilde almanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza buradan müjde vermek istiyorum. Belediye de çalışan kardeşlerimiz için en düşük maaşını yaptığımız titiz çalışmalarla ince eleyip sık dokuyarak 31.511,13 TL olarak belirledik. Ayrıca personel maaşlarını yapılan işe ve kıdeme göre gruplandırılarak düzenleyeceğiz. Maaşları Yüntaş firmasında görev yapan çalışma arkadaşlarımızın maaşlarıyla eşitleyeceğiz. Çalışma arkadaşlarımıza Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki defa olmak üzere ikramiye vereceğiz. Çalışma arkadaşlarımızdan yemek ücreti de almayacağız. Rabbim sizlere maaşlarınız huzurlu harcamayı nasip etsin. Emekçi kardeşlerimin bir kardeşi, bir abisi olarak ben her zaman yanında olacağım. Gerçekleştiremeyeceğim hiçbir sözü vermem. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.Sözlerine belediye çalışanlarına verilecek diğer müjdelerle devam eden Uluçay; "Bugün burada çalışma arkadaşlarımıza sadece maaş sözü değil birçok müjde vereceğiz. Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışan tüm memurların denge sözleşmesini %120 olarak uygulayacağız. Yeni evlenecek çalışma arkadaşlarımıza 100 bin TL nakdi destek ve belediye düğün salonunu da ücretsiz olarak kullanmalarını sağlayacağız. Çalışma arkadaşlarımız arasında evi olmayan kalmayacak. Belediye personellerine sosyal konut imkânı da sunacağız. Çalışma arkadaşlarımız belediye sosyal tesislerinden yüzde 25 indirimli olarak aileleri ile birlikte yararlanabilecekler. Yılda iki defa olmak üzere çalışma arkadaşlarımıza kıyafet desteği sağlayacağız. Ayrıca Allah'ın izniyle fazla mesai ücretleri de düzenli olarak ödenecek. Sizlerle bizlikte Afyonkarahisar'ımıza en güzel şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Sizler ne kadar mutlu ve huzurlu olursanız şehrimizde bir o kadar güzel hizmetler görür. Tüm müjdelerimiz hayırlı ve uğurlu olsun Rabbim hep birlikte en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin."