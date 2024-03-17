Erzincan’da Mahzen-9 operasyonunda 9 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan MAHZEN - 9 Operasyonu kapsamında; 'Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak (TCK/220)' suçundan başlatılan projeli çalışma ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde Erzincan il genelinde hiyerarşik bir yapı içerisinde 11 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.48 personel ve 6 Özel Harekat unsurunun katılımıyla; 12 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, Örgüt Lideri N.K. ile T.Ö., H.K., S.K., İ.K., İ.P., Y.T., M.E. ve İ.S. isimli 9 şüpheli şahıs yakalandı.Operasyonlarda şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde; 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 58 adet fişek, 9 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet "sallama" tabir edilen bıçak, 8 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş mutabakat evrakı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 120 TL nakit para ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden, Örgüt Lideri N. K' nın da içinde bulunduğu 6 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK/220),tefecilik (TCK/241), nitelikli yağma, 6136 SKM, suçlarından tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler, adli makamlarca devam ediyor.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.