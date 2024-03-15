Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik

Fenerbahçe İstediğini aldıMaç öncesi tur biletini cebine koymuş bir Fenerbahçe vardı fakat ilk 45 dakikada o bilet cepten çıkıp masanın ortasına konabilirdi.Belçika ekibi iki dakikada üst üste iki yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Belçika maçında da benzer bir durum yaşanmış, Gilloise golleri atamayınca Fenerbahçe fişi çekmişti.İsmail Kartal her ne kadar rotasyon yapmak istese de ilk 11 oyuncularının büyük bölümü sahadaydı. Bence Kartal, doğru olanı yaptı bu seviyede rakibi çok da hafife almamak gerekirdi.Fenerbahçe'nin savunmasında Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu maçın kahramanlarındandı.Ryan Kent'in bu maç dışında bu sezon bir daha oynamasını beklemiyorum.Maç temposu yok tamam ama hiçbir istek de koymadı Kent. Fenerbahçe takımı oyun temposunu düşük tuttu, savunma ağırlıklı oynadı ve istediğini aldı.Çeyrek finale yükselen Sarı-Lacivertli takımı tebrik ediyorum.Umarım yolun sonu şampiyonluk olur ve Türkiye'ye bir Avrupa kupası daha gelir.'Bu turu kazasız belasız atlatan Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanı öncesi moral kazandı. Gözler pazar günkü dev maçta.'Daha iyisini yapabilirİlk maçta aldığımız 3-0'lık skor ister istemez oyuncular da dahil herkesin bilinç altında turu geçtik düşüncesini oluşturdu. Bu düşünce ister istemez oyuna da yansıdı.Maçı size şöyle özetleyeyim... Takımın en önemli oyuncusu stoper Djiku'ydu. Oosterwolde de ona eşlik edince işin savunma tarafında en azından daha büyük sıkıntı yaşamamızı engellediler.İlk yarı topa sahip olmamaza rağmen isabetli şut atamadan devreyi bitirdik. Rakip de golü bulamasa da ne kadar tehlikeli takım olduklarını geliştirdikleri ataklarla bize gösterdi. Lig kadrosuna yazılmayan Kent, 11'deydi.Ama o kadar etkisiz oynadı ki sahada var mıydı yok muydu belli değildi. İkinci yarıda topu tamamen rakibe verip skoru korumaya çalıştık.Ama kalemizde maalesef golü gördük. Bir kere daha söylüyorum Djiku olmasaydı çok daha sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik. Bu maçlar iki etaplı maçlar olduğu için önemli olan turu geçmektir.Fenerbahçe de bunu başardı.Bu yüzden üzerine düşeni yaptığını söyleyebilirim.Kimse dün geceki maça bakıp turu değerlendirmesin.Fenerbahçe bundan daha iyisini yapabilir.'Kimse dün geceki maça bakıp turu değerlendirmesin. Fener bahçe bundan daha iyisini yapabilir. Bunu da gösterdi.'