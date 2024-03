Gazze topraklarında mide bulandıran detay! Siyonist İsrail katlettikleri sivillerin kanı kurumadan bunu yaptı…

İşgalci İsrail, Gazze'de soykırımı sürdürmeye ne olursa olsun ara vermiyor. 30 bini aşkın sivili gözünü kırpmadan katleden, evlerini bombalayarak topraklarına el koyan, milyonlarca sivili sürgün eden, bölgede mahsur kalan sivilleri açlığa mahkum eden siyonist İsrail, bu suçlarının yanına iğrenç eylemler de ekliyor.Gıdanın tükendiği bölgede açlığa mahkum edilen siviller, kısıtlı imkanlarla bölgeye gönderilen yiyeceklere ulaşabilmek için büyük bir çaba sarfederken İsrail güçleri, gıda yardımı yapılan yerleri dahi bombalıyor.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirtti. Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, 'İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor.' değerlendirmesinde bulundu.Sevabite, Gazze Şeridi'ne giren yardımların oldukça sınırlı olduğunu, İsrail'in açlık politikasını sürdürmek için özellikle Gazze ve kuzey kentlerinde iki gündür ikmal ve yardım merkezlerini hedef aldığını kaydetti.İnsanlık suçları bununla da sınırlı kalmayan İsrail, bombalayarak yerle bir ettiği sivil yerleşimlerde kendi propagandasını yapıyor. Çoğunluğu kadın, çocuk ve bebek olmak üzere katlettiği sivillerin topraklarına el koyan İsrail, büyük bir alçaklığa daha imza attı.İnsani yardımları Gazze Şeridi'ne bırakmaya hazırlanan ABD askeri kargo uçağında bulunan uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve Agence France-Presse'nin (AFP) foto muhabirleri, akılalmaz bir kareyi fotoğrafladı.Enkaz yığınına dönmüş Gazze'nin görüntülendiği karelerde dikkat çeken bir detay yer aldı. Siyonist İsrail askerlerinin, içindeki sivillerle birlikte enkaza çevirdiği boş bir arsaya Davut Yıldızı çizdiği görüldü.İsrail bayrağında da yer alan Davut Yıldızı'nı, Gazze'nin işgal edilmesini kutlamak için bölgeye çizen İsrail askerlerinin imza attığı en son skandal büyük yankı uyandırdı.