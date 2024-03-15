Düşük maaş alana büyük destek: Emekli için özel kart!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı.Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Bütçe imkânlarının da gözetildiği çalışmalarda, 'sosyal açıdan kırılgan' olarak tanımlanan alt gelir gruplarının hedeflenmesi kararlaştırıldı.Tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak.Bu arada AK Partili belediyeler de seçim meydanlarında emeklilere dönük destekleri açıklamaya başladı. Bu vaatler de 31 Mart'tan sonra hızla hayata geçirilecek.Emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak.Bunun için yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunmadığı, Bakanlığın yetkisi dahilinde 'emekli destek projesinin' hayata geçirilebileceği bildirildi.Aile Bakanlığı'nın destek programından kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kriterler de netleştiriliyor.En temel kriter tabandan emekli aylığı alınması olacak. Yani, 10 bin lira ve altında emekli aylığı alan, eve giren başka bir geliri de bulunmayan emeklilerin desteklerden yararlanması sağlanacak.Bunun yanı sıra uygulanacak kriterlerin, örneğin, 'emekli ve oturduğu bir evi olan, kira geliri elde etmeyen' gibi detaylara ilişkin çalışmalar da sürüyor.Tabandan aylık alan emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, Aile Bakanlığı'nın halen uygulamakta olduğu elektrik, doğalgaz desteğinden yararlanacak. Ayrıca emeklilere gıda desteği de yapılacak.Söz konusu sosyal yardımlar emeklilere verilecek kartlara yüklenecek. Emekliler bu kartı, elektrik ve doğalgaz faturalarını öderken veya anlaşmalı marketlerde kullanabilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu anda aylık 130- 260 lira arasında elektrik, yıllık bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında doğalgaz desteği veriyor.Emeklilerin de bu kapsamda desteklenmesi planlanıyor. Ancak çalışmalar sürdüğü için emeklilere yönelik ek bir paket de gündeme gelebileceği gibi destek miktarlarının da artırabileceği ifade ediliyor.Emeklilere sosyal desteklerin Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere yönelik de bir çalışma yapıyor.Emeklilerde olduğu gibi asgari ücretin altında geliri olan ve eve giren başka bir geliri de bulunmayan ailelere de elektrik, doğalgaz, çocuklar için eğitim gibi desteği verilmesi üzerinde duruluyor.Bu uygulama ile mevcut desteklerden yararlananların kapsamı genişlemiş olacak.